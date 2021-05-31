中央流行疫情指揮中心昨(30)日證實，與高端、聯亞兩家藥廠簽完合約，但國產疫苗目前仍在二期臨床試驗階段、還沒進行三期實驗，此舉引發社會爭論。前民進黨立委沈富雄今(31日)在臉書直言，「蔡英文們捅了一個大馬蜂窩，後果將難以收拾」、「蔡總統及指揮官陳時中有關疫苗的所作所為，犯了台灣人民的大忌」。

沈富雄31日在臉書說，「蔡總統和陳指揮官在疫苗的統籌與採購上，耍了不少匪夷所思的手腳，現在終於真相大白，原來他們有一個非常、非常光明正大，聞之令人肅然起敬的偉大目標：扶植國家疫苗產業。但從構思、籌劃到執行的過程中，豬隊友們共同捅下一個特大號的大馬蜂窩，後果將難以收拾！」

沈富雄提出七點分析原因，第一，政府本應編列特別預算成立扶植基金，而不能以購買疫苗為注入資金的手段；第二，受扶植的公司不能是上市、上櫃、興櫃公司；第三，不可以用「政府出資、人民出生命、持股股民受惠」的方式運作；第四，既使為了讓國產疫苗順利卡位，以免錯失施打良機，政府仍應避免在第二期實驗完成之前簽約、將國產疫苗定量提早列入統籌施打計劃、蔡總統和陳建仁前副總統為它造勢。

沈富雄指出，第五，疫苗是攸關生命的千秋大業，不可為了爭一時，而省略必要步驟；第六，國產疫苗應與其他已獲國際認證的品牌疫苗一視同仁；第七，「中央統籌、政府簽約」的疫苗政策，本來不會有人質疑，但當政府顯然失職時，不可以因為心中有「高端」，而藉端將民間善意捐贈的疫苗拒之於千里之外。

最後，沈富雄認為，「台灣人民是天生的股民，他們的核心價值是『生命誠可貴，股票價更高』，蔡總統及陳時中有關疫苗的所作所為犯了台灣人民的大忌，為了宣洩這股鳥氣，跨越藍綠的不滿聲浪將舖天蓋地而來」。

(中時新聞網)