【旅遊經 編輯部報導】

端午佳節即將來臨，在家防疫的同時，也能享有節慶氛圍，台北晶華酒店即日起推出「端午安心闔家宴」，整合館內晶華軒、宴會廳以及蘭亭俱樂部餐廳的資源，以三款豐富多元的桌菜陪伴消費者歡度佳節，無法拜訪親友的日子，晶華也可以協助外送整套桌菜到各個不同的地點，把消費者的關切與祝福送到親友家中。「端午安心闔家宴」，分為晶華軒星廚家宴、總鋪師手路家宴、以及阿珠姐私房家宴三款，另外，若喜歡吃火鍋，也有三燔本家的豪華海陸火鍋可選擇。現在訂購除自取享有85折優惠外，另加贈「晶華嚴選粽」。

晶華_晶華軒星廚家宴

「晶華軒星廚家宴」，是由主廚鄔海明操刀，菜色內容有由香麻凍鮑魚、招牌蜜汁叉燒、明爐港式燒鴨、港式貴妃雞、XO醬綠竹筍、琥珀核桃組成的粵式小滿漢，搭配西施花膠泡飯，上湯龍蝦燜伊麵，油浸龍虎斑，甜點則是燕窩酥皮蛋塔，適合喜歡生猛海味的家庭。

晶華_總鋪師手路家宴

「總鋪師手路家宴」，則是由宴會廳台菜主廚吳俊煌掌勺，消費者可以吃到由五味九孔鮑、蒜苗烏魚子、青蔬醬軟絲、西子湖畔豆魚、陳年花雕醉元寶、香芹金銀拌肚絲組成的台式小滿漢，搭配龜鹿仙膠燉烏雞，蟹粉醬燒海虎蝦，椒鹽白鯧，以及驢打滾和棗泥酥兩款甜品，此桌菜優點，即是菜餚中有濃濃的辦桌風格。

晶華_阿珠姐私房家宴

「阿珠姐私房家宴」，由人稱外燴女王的中餐廳協理蔡燕珠所規劃，內容都是政商名流宴客的菜色首選，包括由蔥油雞、寧式烤麩、老酒醉蝦、花椒西洋芹、涼拌海蜇皮、無錫香脆鱔組成的滬式小滿漢，另有東坡肉附荷葉夾，欖菜蒸海上鮮，火烔花膠燉全雞以及香酥蘿蔔絲酥餅，展現道地的滬式佳餚。

台北推出三款中式家宴之外，也推出三燔本家的豪華海陸火鍋，以及多次獲得媒體評比冠軍的爐烤肋眼牛肉，其中豪華海陸火鍋，食材內容多元，包含美國Prime等級無骨牛小排180g、美國Prime等級肋眼180g、台灣雪花豬180g、西班牙松阪豬180g、活波士頓螯龍蝦2隻、4顆干貝、4顆蛤蠣、4顆生蠔、蝦漿，以及4人份紫蘇梅香番茄、4人份菜盤、柴魚高湯及1瓶橙醋、芝麻醬1瓶、壽喜燒醬一瓶等。

台北晶華酒店也在飯店側門、中山北路二段39巷開設了「美食得來速」安心取餐區，民眾可免下車可快速取餐。如消費者希望外送到家，晶華也有專門的外送團隊，提供「美食到府」服務，三公里內免費送到自己或是親友的家中。各式的便利服務都是期望全民在家防疫、也能享用晶華的五星廚藝。

提醒消費者，即日起可於取貨前兩天致電，若至台北晶華酒店官網預定。若是自取的話，請於每日上午11點半至晚間8點，在台北晶華1樓的五星外帶櫃。

圖片：台北晶華酒店提供

(中時新聞網)