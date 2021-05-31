【旅奇傳媒/編輯部報導】加拿大人十分熱愛醇馥幽鬱的葡萄酒，葡萄酒產業也發展迅速，為加拿大經濟貢獻高達90億加幣，還創造了超過15億加幣的旅遊收入和就業機會。 加拿大的葡萄酒釀造仰賴於當地豐富的自然資源，光照、氣候、水資源與土壤讓這裡的葡萄酒風味別具一格。

加拿大的葡萄酒產業在早期發展時便秉承「可持續發展」理念，打造了既能夠保護環境，又能維持經濟效益的一體化釀酒流程，幫助土壤保持健康狀態，讓生態環境得以良好循環再生。 在加拿大的各地，人們都可以品嚐到自然清新、濃郁可口的葡萄酒。從西海岸溫暖、乾燥的歐墾娜根河谷（Okanagan Valley），到東海岸被海洋包圍的新斯科舍省（Nova Scotia），不同的葡萄品種在這些地方生長、成熟，最終成為人們餐桌上濃墨重彩的美酒佳餚之一。

▲歐墾娜根河谷。 圖：加拿大旅遊局╱提供

歐墾娜根河谷（Okanagan Valley），是加拿大最著名的葡萄酒產區，素有「北部納帕」之美譽，但這裡的氣候比納帕更加溫暖乾燥，適合不同品種的葡萄生長，釀出的葡萄酒或輕雅細膩，或圓潤飽滿，或醇厚堅實，別有一番風味。 同時，這裡擁有加拿大洛磯山脈（Rocky Mountains）的最高峰、有尼亞加拉瀑布（Niagara Falls）兩倍高的瀑布，和加拿大境內唯一的沙漠景觀，吸引了無數旅行愛好者來此體驗豐富多彩的戶外活動，如徒步、騎行、高爾夫、滑雪等，感受與眾不同的歐墾娜根生活方式。

▲新斯科舍省葡萄園。 圖：Tourism Nova Scotia╱提供

而新斯科舍省（Nova Scotia）則以潮汐灣（Tidal Bay）白葡萄酒而聞名世界，在這裡，人們可以駕駛一輛小車穿梭於如畫般優美的田園風景中，兩側是綠意盎然的葡萄藤，愜意地品嚐杯中的白葡萄酒，口感清新、酸度清脆、富有活力，搭配海鮮佳餚更是別有一番風味。

▲尼亞加拉湖濱小鎮。 圖：安大略省旅遊局╱提供

加拿大的另一大葡萄酒產區則位於安大略省（Ontario）的尼亞加拉半島（Niagara Peninsula），這裡得天獨厚的氣候培育出了品質一流的葡萄，在精密的工序下釀造出讓人讚不絕口的醇正美酒。安大略省每年還會在尼亞加拉湖濱小鎮（Niagara-on-the-Lake）舉辦著名的尼亞加拉葡萄酒節及尼亞加拉冰酒節，邀請全世界的美酒愛好者共品佳釀。

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（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

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