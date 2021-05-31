台中市長盧秀燕30日提出「市場分流運動」，包含分流採購、線上採購、一次買足，市府農業局並向市民推薦「全台普利共好商城」平台，可線上採購蔬果箱等產品，由於昨日下午3至5時瞬間湧入20幾萬筆流量，造成系統超載暫時關閉網站，已緊急修復並於今日凌晨2時恢復運作，將儘速將民眾訂購產品配送出貨，讓民眾安心在家防疫，共抗新冠疫情。

農業局指出，市府昨日於台中市流行疫情指揮中心線上記者會鼓勵民眾「線上採購」，減少實體採購，並推薦「全台普利共好商城」，民眾熱烈響應防疫政策，昨日下午3時至5時商城網站瞬間湧入20幾萬筆流量，系統超載啟動自動保護機制關閉入口網站，民眾暫時無法順利上網訂購，經搶修後已於今日凌晨2時恢復運作，歡迎民眾繼續訂購，支持在地農特產。

農業局表示，「全台普利共好商城」（ https：／／taiwanfarmersmall.com.tw／ ）是由各農漁會建立的線上商店平台，由霧峰區農會經營，市府農業局也在商城內建置「台中優質農產專區」，讓民眾只要動動手指就可輕鬆在家購物並享用新鮮農特產品。

包括霧峰區農會推出內含10種新鮮蔬果與有機米的「蔬菜箱」、大安區農會推出內含香腸、貢丸、餡餅與水餃的「大安飛天豬農畜產品組合」、新社區農會推出含多種菇類的「新社百菇驚喜箱」，另也可透過普利共好網路商城連至「台中魚市場─販魚所 魚你同在」最鮮電商平台（ https：／／www.tcfish.com.tw）選購漁貨。

農業局表示，民眾預訂的商品將儘速配送，同時確保霧峰區農會及其他合作的農會、台中市魚市場等單位持續供應，呼籲市民無須搶購。此外，台中市民於「全台普利共好商城」訂購產品可享免運費優惠，在家線上採購農產，不用外出就能送到家中，減少感染風險。

(中時 )