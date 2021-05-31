台南市東區生產路一棟透天民宅3樓，31日凌晨1時許傳出火警，屋主的11歲小孩半夜在家玩打火機，險把整座佛堂燒毀，幸好警消人員到場及時滅火，引起虛驚一場，令人感嘆孩子放防疫假，家長更累。

東區生產路這棟透天民宅3樓，屋主兩個小孩正因放防疫假在家，其中11歲兒子精神狀況不佳，31日凌晨1時，趁父母熟睡之際，玩起打火機，引燃父親堆放的雜物。

火勢迅速延燒，有民眾報警，警消到場時，屋主已自行滅火，無人傷亡，警消人員上3樓查看，發現房間內一片狼藉，牆壁被燒出一團烏黑，父親向警消人員道歉，坦承自己小孩在家玩火差點燒了佛堂。

民宅內冒火引起附近住戶虛驚，警方調查，屋主孩童年僅11歲且精神狀況狀況不佳，現場火苗已迅速撲滅未引發大火，未予追究。

新冠肺炎疫情期間，全台學生放假在家防疫，警消人員提醒家長注意學童行為，避免發生意外。但有民眾感嘆，小孩在家，家長更累，有些還必須請防疫照顧假，沒領薪水在家照顧小孩，期待疫情早日恢復正常，生活恢復正常軌道。

(中時 )