主播方念華（左）與任立渝合影。（TVBS提供）

TVBS氣象主播任立渝在今（31日）晚播報最後一次氣象之後，將光榮退休。任立渝曾任中央氣象局預報中心主任，1993年自氣象局退休時，已有長達25年預報經驗，之後隨即被延攬至媒體，並於2010年加入TVBS新聞台。今天他將告別媒體圈，結束總計53年的氣象預報生涯。

TVBS新聞部副總經理，同時也是《一步一腳印》節目主持人詹怡宜在臉書感性發文「和傳奇說再見」，更表示：「過去這10年能和任立渝共事，感到驕傲又榮幸。」在臉書上回憶起10年前，她親自邀請任立渝至TVBS擔任氣象主播時，因為覺得自己是菜鳥總監，一點把握也沒有，沒想到任立渝沒有拒絕她。上班不久後，遇到日本311大地震，需要專家幫觀眾分析，向來好商量的任立渝這時反而堅持不肯，「我的專長是天氣預報，地震不是我的領域。」任立渝堅定表示。這也他10多年來，任立渝唯一拒絕詹怡宜的一次。詹怡宜：「這就是任立渝歷經半世紀一直讓人信賴的原因。」

而任立渝對於氣象的熱情，更是不分幕前幕後，不少TVBS員工們都表示，若一整天在任立渝身邊會發現，不論在辦公座位、茶水間、電梯裡，他遇到的每個人，除了跟他問好之外，總是要問一句「天氣如何？」詹怡宜因此笑稱任立渝是「只講氣象的男人」。但最厲害的是，不管已經回答過多少次相同的答案，任立渝總是以同樣的認真態度，不厭其煩再把未來天氣狀況說一遍。

主播方念華在臉書回憶27年前與任立渝開啟的緣份，更感謝任立渝8年來為FOCUS全球新聞LIVE播報氣象，稱任立渝是「永遠的氣象先生」，她說：「氣象先生無法涵容您27年電視播報，對全民的奉獻。」 走過半世紀氣象生涯，任立渝幾乎陪伴台灣觀眾度過每一次颱風、寒流、梅雨季。見證了氣象科學與媒體傳播科技的演進，而台灣觀眾則透過任立渝，不只認識天氣的變化，也見證了真實可信的媒體專業價值。

(中時 )