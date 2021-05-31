桃園市議員舒翠玲今代表8位民眾至台北高等行政法院提起「一般給付之訴」，請法院判衛生福利部應於6月底前提供足量疫苗。舒翠玲並指，中央用暫行條例剝奪地方政府的公共衛生執行權力，恐有違憲之虞。

今一同赴北高行提告的家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩，他表示，疫情嚴峻之際，人命關天，政府採購疫苗跟不上疫情發展速度，每個確診、死亡數字背後代表的都是每個家庭，過去這一年，疫情戳破政府所謂的超前部屬，特別是在疫苗部分，若採購仍要按正常程序，恐怕緩不濟急。

舒翠玲則說，憲法賦予國家必須保障人民生存權的義務，最近每天確診數呈3位數、死亡呈2位數成長，基層民眾惶惶不可終日。衛福部今年2月的疫苗接種計畫明定要65％接種率，換算起來需有2990萬隻疫苗。

舒翠玲指出，衛福部公布採購莫德納疫苗505萬支、AZ疫苗1000萬支、COVEX平台476萬支、國產疫苗1000萬支，但截至目前為止只有76萬支到達台灣，民眾需求疫苗的心聲，希望政府能夠聽到，不只是她，基層里長、社區發展協會等民眾，都希望能透過司法程序，讓行政機關有所作為。

舒翠玲並說，很多地方政府希望自行採購疫苗，中央卻主張只有中央可做，但憲法明確賦予地方政府有公共衛生執行權力，傳染病防治法也規定公衛主管機關在縣市政府，衛福部卻用暫行條例剝奪地方政府的職責權利，這是有問題的，呼籲政府以人民生存權、生命權、健康權為最主要行政依歸。

(中時 )