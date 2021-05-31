台股今（31日）開盤，高端疫苗以389元平盤開出，但隨即亮燈跌停，對此，前政治記者、現任民眾黨發言人張清俊表示，高端疫苗從2月1日開始飆升，到確定跟CDC簽約之後卻單日暴跌，他認為有3種可能，呼籲金管會出來調查一下。

張清俊今在臉書發文表示，昨（30日）高端疫苗發布跟CDC簽約重訊，今天一早高端疫苗股票就跌了38.5（-9.90%），他要問一個對國家有益、對公司賺錢的重大訊息竟然導致股價大跌？有哪些可能的情況？

對於高端股價突然下跌，張清俊分析下列3種情況，一、政府跟尚未完成二期臨床試驗的疫苗公司簽約，股民反而對未來疫苗開發或施打狀況不具信心；二、權貴炒股，評估股價上漲幅度有限，大幅拋售手中股票落袋為安；三、單純股票短期震盪。

張清俊問，會是哪一個呢？高端疫苗股價從2月1日開始飆升，從112翻3.5倍，5月下旬曾突破400大關，然後在確定跟CDC簽約之後卻單日暴跌，金管會不用調查一下嗎？還是說查了會「動搖國本」？

高端疫苗昨（30日）晚發布重訊，宣布疾管署已經簽約購買500萬劑疫苗，且另附上限500萬劑的後續擴充，指揮中心發言人莊人祥也證實已經與高端、聯亞簽下各500萬劑預採購及500萬劑的開口合約，即最多各採購1000萬劑的疫苗。

(中時新聞網)