台灣新冠肺炎疫情嚴峻，立院今(31)日進行朝野協商，通過將在各機場、港口等前往離島的位置設置快篩站，入境離島者將全面篩檢，預計在7天內設置完成，金門立委陳玉珍表示，在離島的確診人數及相關足跡仍可掌握的現況下，唯有持續強化篩檢，將後續可能的確診者確實掌握進行隔離，才能真正保護離島居民的健康安全。

陳玉珍在臉書中指出，不論是馬祖或是澎湖的確診個案，均是因搭機往返台灣與離島之間，後因為快篩且進一步進行PCR檢測後確診，顯示離島由於交通長期需仰賴航空器來運輸，在減班運輸的情況下，仍然不可避免地有可能新冠肺炎病毒會隨著旅客往來而帶入離島地區，以離島各地區的醫護能量來看，一但出現社區感染，絕對是難以負荷。因此，唯有強化篩檢，採取全面篩檢，阻絕病毒於離島境外，方能強化離島的防疫能量。

陳玉珍表示，早在5月17日她就曾建議衛服部，在台灣本島北、中、南各飛往離島之國內機場均設置快篩站，若當時就嚴格篩檢，或許馬祖及澎湖的確診個案，均極有可能在第一時間抓出。如今，雖馬祖與澎湖陸續已出現確診者，但在確診人數及相關足跡仍可掌握下，唯有持續強化篩檢，將後續可能的確診者確實掌握進行隔離，才能真正保護離島居民的健康安全。

(中時新聞網)