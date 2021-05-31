女星劉香慈在《新兵日記》飾演魔鬼女士官，她以開朗活潑又健康的外型擁高人氣，劉香慈還因此擁有「最美士官長」的稱號，雖然劉香慈近年把重心放在家庭和照顧一對兒子上，親民的她仍樂於在網上分享生活日常，劉香慈日前就曬出美腿布滿假蟑螂照，劉香慈育兒照曝光後，也在網上引發討論。

劉香慈日前在臉書發文：「為了讓孩子早一點返校，我們要努力抗疫」，文末還標記寫下：「#我全部接招#還有什麼招#南無阿彌陀佛」，照片中，劉香慈一雙美腿都布滿玩具蟑螂，只見孩子手拿假蟑螂在媽媽腿上「排列」，雖然劉香慈害怕蟑螂，但為了兒子，她仍保持鎮定且冷靜地讓假蟑螂放在自己的腿上。

劉香慈曬育兒照，她的美腿排了許多假蟑螂。（圖／取材自劉香慈 Chantel Liu臉書）

劉香慈還幽默直呼：「我真的覺得被他們訓練的...什麼都不怕了」，吸引許多網友大讚劉香慈是另類的「為母則強」，紛紛留言：「這是我看過最可怕的美腿照」、「雖然是假的，看到牠還是會怕怕的」、「士官長實在太讓人佩服了」、「為娘的犧牲真大啊」、「真正意義上的為母則強」。

而日前是小兒子Enzo的一歲生日，劉香慈噴母愛曬出兒子萌照，並感性表示，最近疫情升溫，讓劉香慈有時會冒出「我這時候生下你是對的事嗎？」的想法，不過，劉香慈接著也正能量寫下：「是你選擇在這個時間、選擇這個世界、選擇我們當你的父母，你有你的生命力、有你的使命」，劉香慈表示：「雖然我很焦慮，我會為了你們更勇敢的」，為母則強讓人敬佩。

(中時新聞網)