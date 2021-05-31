美商晶片大廠英特爾今天舉行2021台北國際電腦展（Computex）開幕主題演講，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）感謝台灣生態系夥伴支持，強調英特爾正與台灣夥伴密切合作，以消除未來的供應鏈瓶頸。

英特爾（Intel）今天開幕演講以「釋放創新（Innovation Unleashed）」為主題，談論全球疫情肆虐下企業該有的永續意識，並與合作夥伴攜手推動數位轉型；英特爾透過IDM 2.0商業模式、快速回應市場需求，並持續以5G及開放式架構推動創新。英特爾同時在本次Computex開幕演講中推出新處理器及5G產品。

基辛格說，英特爾在軟體、矽晶片與平台、封裝與製程擁有量產優勢，於雲端、連結性、人工智慧（AI）、智慧邊緣等4大數位轉型力量投入創新，並強化各個生態系合作夥伴的產能。

他也提到，英特爾過去4年將自身晶圓產能加倍，IDM（垂直整合製造）模式可有效且動態地應付市場需求。英特爾已投入超過2000萬美元（約新台幣5.5億元）提升亞利桑那州廠產能及新墨西哥廠的先進半導體製造技術，並將廠區擴展至美國其他地方與歐洲。

在他演講尾聲，基辛格特別感謝台灣生態系合作夥伴，因為台灣生態系一直以來都扮演重要角色，協助因應目前各種挑戰。英特爾正與台灣代工廠、品牌廠、晶圓代工廠、組裝廠及封測廠夥伴密切合作，確保投資在正確領域，藉此消除未來的供應鏈瓶頸。

英特爾執行副總裁暨營收長薔絲頓（Michelle Johnston）指出，英特爾一年前發表疫情因應科技計畫（PRTI），以自身技術強化健康照護、教育、經濟復甦，發展創新解決方案，投資技術以降低未來可能的危機，至今已參與170個組織內的230項專案。

舉例來說，電腦品牌廠華碩、英特爾、VSee合作打造智慧醫療行動車，用於台北市立聯合醫院和平院區，可讓不同地區醫師同時進行線上諮詢，病患家屬也可參與看診過程。診療結束後，資料將自動上傳雲端，並可與醫院內部資訊系統整合。

薔絲頓表示，另外一個英特爾創新例子是台灣的5G Innovation Center，協助5G生態系製造商研發、測試、調整與5G相關的設備與解決方案，英特爾為此投入前期資金，提供以Intel FlexRAN軟體與硬體為基礎的5G端到端環境。

她還提到，英特爾與代工廠廣達集團合作多年，廣達旗下雲達於2018年發表全球首款雲端原生網路。雲達與中華電信將延續相關合作，讓開放式架構能夠在英特爾環境執行。

此外，鴻海科技集團致力提供5G專網技術，例如向FHNet提供技術支援，於台北的醫院內開發智慧機器人，降低健康照護人員的病毒傳播風險。

英特爾今天另宣布推出Intel 5G Solution 5000，是一款為次世代個人電腦（PC）體驗打造的5G產品，也是英特爾首款5G產品。英特爾與晶片設計廠聯發科合作，並具備全球營運商認證，宏碁、華碩、HP預計今年將推出具備5G連網能力的電腦，預計2022年將有超過29款設計。（編輯：張良知）1100531

(中央社)