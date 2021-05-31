全台防疫進入強化3級警戒，金門警方加強巡查，昨在金城鎮東門市場旁的迴龍宮發現群聚聊天，盤查登記資料時意外查獲1名竊盜通緝犯，當場帶回偵辦並解送地檢署歸案。

金城分局連日來加強轄內車站、菜市場及賣場等人潮易聚集處所巡查，重點在民眾出外全程戴口罩和避免戶外10人以上群聚，嚴防出現破口，確保金門零確診的現況。

昨天中午13時許，警方巡邏經過北堤路東門市場旁的迴龍宮時，發現有數人聚集聊天，當即趨前盤查並抄登資料，結果意外發現1名遭金門地檢署發布在案的杜姓竊盜通緝犯，當場將他帶回偵辦，並解送檢方歸案。

警方提醒，中央流行疫情指揮中心已於5月26日，宣布強化第3級警戒5大防疫措施，包括民眾外出時應全程配戴口罩，一經查獲有違反情事，不再勸導逕予開罰；經公告應關閉之休閒娛樂場所，查獲違法營業者，對業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰；全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並做到少去多買、一次購足；結婚不宴客，喪禮不公祭；宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所也暫不開放民眾進入。

(中時 )