花旗銀行今(31日)表示，敦化分行1位行員以及1名內勤同仁確診新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)，花旗銀行在接獲通報當日，立即在第一時間進行分行及辦公場所全面清潔與消毒作業，通知相關接觸同仁居家辦公並做好自主健康監測，目前同仁身體狀況良好，目前已有27家金融業者通報逾50名員工染疫。

花旗聲明指出，敦化分行1位行員以及另1名在其他辦公大樓內勤同仁確診新冠肺炎。為保護員工及客戶健康，花旗銀行在接獲通報當日，立即採取多項緊急措施，包括第一時間進行分行及辦公場所全面清潔與消毒作業，通知相關接觸同仁居家辦公並做好自主健康監測，同時提供同仁關懷及協助，目前同仁身體狀況良好。花旗已匡列與確診員工之密切接觸者，並於第一時間通知相關人員，提供相關人員必要之協助。由於花旗銀行早已啟動分組上班模式，分行目前由另一組員工服務，分行營運不受影響。

花旗表示，員工、員工家人、客戶和社會大眾的健康安全是花旗最重要的考量。從去年疫情爆發以來，花旗積極採取多項高規格的防疫措施，包括持續實施異地辦公、居家辦公及分組上班，要求同仁在辦公室內需佩戴口罩，禁止聚集用餐，避免實體會議等防疫措施；同時提供有薪COVID-19疫苗接種假每劑2天，鼓勵員工於自費疫苗接種再度開放時施打疫苗，降低疫情傳播機會；辦公場所及分行不定時加強消毒及清潔，分行也持續進行量體溫、手部消毒並提醒客戶保持社交距離。防疫期間，為降低接觸風險，花旗也鼓勵客戶使用花旗行動生活家App或花旗網路銀行進行交易，透過零接觸的金融服務，保護自己，守護我們的家園。

疫情嚴峻，目前包括富邦金、國泰金、合庫金、中信金、安泰銀、永豐銀、中國人壽、群益證券、新光金、華南銀、第一金、玉山金、台灣金、法國巴黎人壽、遠東商業銀行、元大金、星展銀行、彰化銀行、凱基銀行、板信銀、王道銀、上海商銀、台中銀行、南山人壽、陽信銀行、日盛金，以及花旗銀共有27家金融機構陸續失守，通報逾50人確診。

(中時新聞網)