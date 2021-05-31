美國政府監管虛擬貨幣市場的態度趨強硬，先前財政部已要求單筆1萬美元以上的虛擬貨幣交易活動，需要向國家稅務局（IRS）通報，開出美國管制第一槍，隨後貨幣監理署（OCC）代理署長Michael Hsu也表示，希望各部會可以合作，制定出監管虛幣的清楚範圍，更積極管制虛幣市場。

金融時報報導，由於虛擬貨幣市場極度缺乏管制，可能會讓投資者的利益受到損害，在此擔憂下，美國試圖針對價值達1.5兆美元（約新台幣42兆）的虛幣市場做出限制。

新上任的署長Michael Hsu表示，月初貨幣監管署、聯準會及美國聯邦存款保險公司（FDIC）已組成工作小組進行會議，針對如何監管虛擬貨幣提出構想，但此工作小組並沒有任何決策權力，只是就政策上提出建議。

此外，Michael Hsu也認為區塊鏈新技術將催生出一個規模龐大且監管較少的影子銀行體系，「目前技術創新仍存在風險，讓我想起金融危機爆發前幾年的樣子。」

隨著管制聲浪越趨強硬，上周末虛幣市場再出現震盪，比特幣重摔逾7%，寫下2011年9月以來單月最差紀錄，目前暫報34,326美元，另外狗狗幣一度跌破0.3美元，觸及近兩周低點0.28美元，跌幅逾5%，稍早跌幅收斂，暫報0.295美元，跌幅不到1%。

(中時新聞網)