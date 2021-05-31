東京奧運的首屆「3對3籃球賽」居然沒有美國男籃隊了，他們30日在資格賽爆冷敗給荷蘭，被打了21比16吞下敗仗。美國是籃球祖國，也擅長打3對3，他們是2019年世界盃3對3籃球賽的冠軍，目前的戰力僅次於東歐的塞爾維亞。反倒是美國女籃成功在3對3搶下門票，她們以21比13打敗西班牙，其中WNBA女將葛瑞(Allisha Gray)單人獨得7分。

2017年6月，國際奧會宣布在東京奧運增加3對3籃球賽事，使用國際籃總(FIBA)制定的半場規則，先獲得21分、或是正規賽10分鐘結束後領先的球隊獲勝。投進1球算1分，投進三分球算2分，進攻時限12秒。正規賽結束時如果雙方平手，就會增加1分鐘延長賽（平手續加1分鐘），先得2分的一方直接獲勝。

美國沒有派職業球員應戰，主將是打過NCAA的金恩(Joey King)。金恩在對荷蘭之戰單場獨得8分，他場均有7.8分。還有一位前NBA灰狼隊的小前鋒漢梅爾(Robbie Hummel)，他是2019年世錦賽MVP，但此次他場均僅有3.4分，外線投20僅中4，過多的虛擲浪投反而成為戰犯。

3對3籃球的參賽席位男女各有8國，這一波男籃資格賽入選的有荷蘭、波蘭、拉脫維亞。以2019年世界排名入選的有中國大陸、俄羅斯、塞爾維亞。日本以地主國身分佔走1席。剩餘最後1席，國際籃總為了推廣籃球，只允許沒打過2012、2016年兩屆奧運籃球的國家參與最後的資格賽。

(中時新聞網)