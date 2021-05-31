尤秋興發文懇求民眾不要進入部落。（翻攝尤秋興臉書）

尤秋興發文懇求民眾不要進入部落。（翻攝尤秋興臉書）

全台疫情嚴峻持續啟動三級警戒，沒想到有民眾非但不遵守在家防疫規範，還跑到屏東縣來義部落戲水，甚至沒戴口罩，據了解，來義鄉鄉長莊景星見狀當場喝斥要遊客「回去」，直呼：「來義鄉不是避難所！」擔心造成跨區感染，連動力火車的尤秋興也看不下去，發聲呼籲大家暫時不要進入部落山區。

出生自屏東縣來義鄉的尤秋興，日前轉發屏東縣來義鄉公所的貼文，感慨表示：「各位親愛的朋友們，辛苦大家努力的防疫！再次呼籲大家請暫時不要進入部落山區，懇求大家幫忙，部落裡有很多兒童與老人家，我自己的母親也已84歲，絕對不會是病毒的對手，跪求大家的幫忙！暫時不要進入部落山區。謝謝，謝謝！」透露擔憂心情。

屏東縣來義鄉公所29日發文表示：「來義鄉不是避難所。」並PO出一群人到部落遊玩戲水的照片，「部落的每一個人都那麼認真防疫了，鄉長每日巡查各部落、主管排班駐守防疫、公所人員假日廣播宣導、族人忍住不家聚不移動。」。

(中時 )