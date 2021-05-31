6月14日即將前往馬尼拉參加亞洲盃男籃資格賽的中華隊，由於林庭謙、黃泓瀚與孫思堯先後退隊，中華籃協選訓小組隨即找來谷毛唯嘉、謝亞軒與藍少甫3名曾入選中華白的大專球員頂替，3名「新兵」預計6月1日接種新冠疫苗，提前做好防疫準備。
中華籃協副秘書長李雲翔表示，林庭謙退出的理由是必須回到天津處理合約事宜，黃泓瀚則因集訓期間始終有傷在身，最後只能忍痛放棄，孫思堯在30日中華隊重新集訓前夕，才以家人反對參加為由退出，「畢竟這是不能勉強球員參加的！」
「這次中華男籃的徵召，我們同樣必須得到球員真正參賽意願，才讓他們前往菲律賓，何況現在連台灣都進入防疫三級，這不能勉強的，」李雲翔說，「儘管林庭謙、黃泓瀚與孫思堯退出，他們仍在28日隨隊接種疫苗，畢竟都已預約登記過了。」
目前包含3名新成員在內的中華男籃，已在30日前往飯店集中住宿，也在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心重新練球，接下來6月14日搭乘虎航包機前往菲律賓參加亞洲盃資格賽，分別於6月17日出戰大陸、6月18日遭遇日本、6月20日再戰大陸。
(中時 )
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