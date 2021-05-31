新竹市長林智堅今天召開防疫會議時指出，有許多企業或地方政府都喊出自購疫苗施打，他強調，「樂見民間購買疫苗共同防疫」，同時也要強化施打效率，讓人民盡快建構防護力。

林智堅表示，疫苗施打效率是地方政府的當務之急，竹市設置專責「疫苗施打站」，在兩天內就完成全數疫苗接種，無論在人力、硬體配置上，都有成熟的模組可供其他縣市快速複製，鄰近桃園市、新竹縣、苗栗縣3縣市府團隊，也將在近日來訪取經，這套施打站SOP，他很樂意提供給各縣市政府參考，盼能更快速度建構起人民的防護力。

他強調，有許多企業或地方政府都喊出自購疫苗施打，他樂見民間購買疫苗幫助大家，買疫苗、共同防疫是好事，無論中央或地方政府，都已在防疫工作上做最大努力，沒有任何執政者會放任人民在危險之中， 不過能打跟能買同樣重要，地方政府此刻當務之急，是強化施打疫苗的效率。

今天上午新竹市再獲配3900劑疫苗，市府預計將在6月3日施打完畢，另，未來也將設置3區、竹科共4處「疫苗施打站」。

因應未來疫苗施打量能將持續擴大，林智堅也表示，除現有位於動物園第2停車場（原華麗雅緻餐廳停車場）的東區專責疫苗施打站，未來將於竹市北區、香山區與竹科共4處均設置專責疫苗施打站，提高服務人數、縮短施打時間。

(中時 )