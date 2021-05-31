立法院會今日加開院會三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文修正案，提高紓困振興特別預算總額上限至新台幣8,400億元，並延長紓困條例及特別預算施行期限至2022年6月30日止。

新冠肺炎防治及紓困振興條例原定到今年6月30日止，過去曾2度追加特別預算，目前最高額度是4,200億元。行政院5月13日提出修法版本，施行期限延長1年，並再次追加2,100億元，總額調整為6,300億元。

但因5月19日全國疫情警戒提升至第三級，因應疫情升級，紓困規模須再擴大，民進黨立法院黨團於5月28日朝野黨團協商提出第11條條文再修正動議，主張可增加提高紓困特別預算上限的1/3，也就是最高8,400億元，得視疫情狀況，分期編列特別預算，送請立法院審議。

行政院院會將於6月4日討論紓困預算方案，並送立法院審議。

(工商 )