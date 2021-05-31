本土投顧大行指出，金像電（2368）受惠英特爾Whitley伺服器板出貨增加，100G、400G高階交換器板訂單上揚，加上醞釀第二波漲價，三大利多合體，帶動產品組合好轉並推升獲利，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價升至72元，潛在漲幅超過三成。

法人指出，金像電的英特爾Whitley伺服器板在第一季開始小量出貨，預期第三季出貨量明顯增加，Whitley伺服器板層數大增，單位售價與毛利率佳。其次，100G、400G高階交換器板陸續通過美系網通廠商認證，訂單量持續增加，同樣是單位售價高、毛利率佳的項目。

另外，金像電為了因應匯率升值和原料漲價，已調高報價反應部分成本壓力，規畫第二波漲價，繼續轉嫁成本。本土大型研究機構指出，金像電正在試產下一代Eagle Stream伺服器板，以及開發IC測試板，預期效應在2022年顯現。

評價方面，法人研究機構參考同業近五年本益比介於8～14倍，考量金像電近年獲利持續成長，以2021年預估每股純益5.09元推算，賦予72元目標價。

(工商 )