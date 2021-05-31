20歲星二代歐陽娜娜長相甜美、身材纖細，近年來生活重心轉往大陸，演出許多戲劇作品、真人秀，曝光度大增的她也備受關注，最近她忽胖忽瘦的身材也成為焦點，日前她開心出遊逛街，曬出當日穿搭美照，意外露出一截纖細小蠻腰，在網路上引起熱議。

歐陽娜娜是歐陽龍和傅娟的二女兒，從小就在鎂光燈下長大，琴藝精湛的才女人設讓她一出道就人氣爆棚，日前歐陽娜娜曬出美照，只見她身穿短版拉鍊上衣，搭配青春洋溢的百褶裙，隨意綁起包頭，露出性感肩線，一身黑再搭上墨鏡，酷帥風格又不失甜美。

歐陽娜娜戴上墨鏡走酷帥風格。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜露出一截小蠻腰。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜在文中寫道：「SUNDAY ootd」，透露一系列9張照片是當天的穿搭美照，立刻引來粉絲一面倒狂讚，「今天是歐陽辣辣！」、「歐陽娜娜九宮格墨鏡大片來了」、「歐陽娜娜墨鏡眼神殺」、「娜娜好酷，走甜酷風絕對沒毛病」、「太喜歡這樣酷酷的女孩子啦！」

歐陽娜娜先前被酸是月拋臉。（圖/翻攝自微博）

事實上，歐陽娜娜日前出席時尚活動，還因為現場生圖讓她看起來十分魁梧，引起網友討論，「整個人又壯實了不少」，當時粉絲第一時間跳出來護航，那只是角度問題，之後她再出席陸媒編輯活動，又被讚「本人很瘦」，忽胖忽瘦的體型被網友酸是「月拋臉」。

(中時新聞網)