宜蘭縣獲配發2800劑AZ疫苗，有1100劑優先讓縣內醫護人員施打，加上先前已接種的人數，縣內醫護迄今已逾5成接種疫苗，今天（31日）宜蘭縣開始讓具有高風險的警察、消防人員施打，但同樣是警消，中央派駐在地方的警消單位，卻面臨無法優先施打的窘境，成為疫苗孤兒。

中央派駐在宜蘭縣的警消單位有國道警察、鐵路警察、港務警察、港務消防，以及同樣隸屬保七總隊的銀行駐衛警與森林警察等單位，國道警察、鐵路警察工作容易接觸到外縣市民眾，近期宜蘭縣確診案例，與雙北地區有關者也超過其他群聚案件，是宜蘭縣防疫成敗的關鍵。

一名不願具名、中央派駐到宜蘭的員警透露，中央單位的轄區遍布全台各地，不似地方警力以行政區畫分；現在連常訓、聯合勤教都取消了，我們只能死守駐地，又因為非縣轄機關，並不在地方優先施打疫苗人員之列。

該員警透露，雖然他們並非縣轄機關，但一樣有取締未佩戴口罩、群聚，更因為工作性質常須接觸外縣市民眾，染疫風險仍高，未接受疫苗施打的同事，現在值勤只能繃緊神經，消毒酒精更是不離身，只盼能早日施打、讓基層安心投入勤務。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，了解這群弟兄的辛苦，我們也在了解當初施打疫苗名冊彙整的過程，因為是屬於中央單位，我們會向中央來爭取。

北市2萬2千劑AZ疫苗掀接種潮 民眾：打完頭很暈還腹瀉

(中時 )