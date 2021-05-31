桃園地方法院法官何宇宸，6年前審理中壢前代表會主席劉威德賄選案時，他以「說出實情否則羈押」脅迫利誘取供，他還在另案官司擔任妻子的律師；懲戒法院認為他違反辦案程序及法官倫理規範，將他判罰3月俸，共37萬多元。可上訴。

何男擔任賄選案的受命法官，2015年7月就被告劉威德的同案被告鄧進郎進行準備程序時，他要求在押的鄧姓男子指控劉威德買票，違反無罪推定原則，及以脅迫押人，何男也遭聲請迴避審理獲准。

何男另因房屋買賣糾紛，在桃園地院提起返還不當得利民事簡易訴訟，他明知不得擔任卻擔任妻子的訴訟代理人，卻違背法官不得執行律師職務的義務。

懲戒法院職務法庭由參審員共同審理後認為，何宇宸用利誘准予具保停止羈押等不正方法取供，及撤銷羈押未經法院合議程序之違失情事，嚴重違反辦案程序規定或職務規定，情節重大。

合議庭認為，何男在民事訴訟案件兼其配偶的訴訟代理人，非但違背法官不得執行律師職務之義務，也未謹言慎行，造成不當或易被認為損及司法形象之行為，而違反法官倫理規範，情節重大。

合議庭考量，劉威德賄選案後來歷審也認定被告劉威德、鄧進郎是共犯，他違失行為程度，未嚴重影響司法審判之獨立與公正，且他擔任妻子律師的民事訴訟案件，他自已也是原告當事人，且並無關說及干涉審判。

合議庭認為，何男在懲戒法院言詞辯論程序時表明，他「會深記教訓」「避免再犯」「深以為鑑」「日後會有所反省」，考量他的違失情節，將他判罰俸3個月；何宇宸是司法官班第49期，目前仍任桃園地院法院，月薪12萬多元，共罰37萬305元。

(中時 )