中央流行疫情指揮中心今天召開臨時記者會，部分醫療人員傳出N95口罩必須重複使用，副指揮官陳宗彥表示，國內醫療物資充足，若有不足可以反應也會立即撥付，一定要依照標準來做更換。至於雙和醫院傳出醫療暴力事件，也予嚴厲譴責，一定依法來處理。

對各地陸續傳出有醫療人員反應物資不足，陳宗彥表示，因應這波疫情，從5月3日至5月27日，中央所有防疫物資撥付出去的量，醫用和外科口罩總共已有3800多萬片，N95口罩撥付235萬片，隔離衣有141萬多件，防護衣部分21萬9千多件。

他說，這些物資是在這段時間就已撥付到地方去，也符合各地方政府戰備存量標準，呼籲地方政府衛生單位一定要儘速撥付到各醫療院所跟所有第一線防疫工作人員身上。

在醫療院所的控管方面，陳宗彥表示，醫療院所內部也會做物資管控，請醫療院所對第一線所有醫療人員務必做好防護工作，指揮中心只要看到地方有不足或低於存量，就會立即再撥付。

他強調，指揮中心跟地方縣市的會議上也都不斷跟地方政府說明，請他們不要擔心物資部分，一定會有充分足夠的量，第一線所有醫療人員或防疫第一線工作夥伴，務必要讓他們的保護措施「做好、做夠、做滿」，不希望再看到有醫療人員表示，他的N95口罩要重複使用，這對於醫療人員的保護非常重要，一定要依照標準來做更換，物資部分也一定充足。不足部分就跟指揮中心反應，我們會立即撥付。

對於今早雙和醫院發生醫療暴力事件，陳宗彥表示，我們絕對不允許有醫療暴力行為，會立即來做明確的處置。也要呼籲社會大眾，在這段疫情期間，請大家一定要互相體諒，更應該尊重第一線所有醫療人員，絕對不容許所有醫療人員接受這樣的暴力行為，我們一定要嚴厲的譴責，對於不法的行為一定依法來做處理。

至於有醫師指出現在的死亡通報數不合理，不少通報死亡個案並沒有公佈，陳宗彥則表示，指揮中心每天公布的數字都會跟地方聯繫確認，數字每天都是明白、明確的公布，在台灣這種資訊公開、透明的社會裡面不會有所隱匿。

(中時 )