許增鏞（左）也向中央喊話，疫情嚴峻經濟衝擊、搞得人心惶惶，希望中央能夠開放疫苗讓地方政府自購，有需要他二話不說捐款都不是問題，這是地方百姓的聲音，真的急需疫苗就疫情。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

埔心鄉長張乘瑜（右２）表示，自疫情爆發後，讓經營餐飲業的許董事長損失慘重，但他仍心繫家鄉防疫，用行動支持第一線的工作人員。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣埔心社區發展協會理事長許增鏞，31日捐贈200護目鏡與萬元加菜金給埔心鄉公所，為第一線接觸民眾的清潔人員多一道防護，許增鏞也向中央喊話，疫情嚴峻經濟衝擊、搞得人心惶惶，希望中央能夠開放疫苗讓地方政府自購，有需要他二話不說捐款都不是問題，這是地方百姓的聲音，真的急需疫苗就疫情。

彰化縣埔心社區發展協會理事長許增鏞，也是地方企業家，日前就代表埔心鄉親感謝鄉內防疫責任醫院衛福部彰化醫院的辛勞，一連5天每天捐贈200分拿鐵與蛋糕給醫護人員補充能量，因為體恤清潔人員收置垃圾加消毒身處第一線，特別贈送200護目鏡與萬元加菜金。

許增鏞表示，清潔隊不僅要配合消毒，每天收垃圾要接觸大量民眾，多一層防護可以阻隔飛沫，也減輕清潔人員心理壓力，但還是希望中央可以盡速開放疫苗，不要獨厚某些廠家，還沒開發完成就大量採購，哪有這麼好康的事情，疫情爆發到現在一個多月了，一點進展也沒有，真的看不下去。

許增鏞強調，中央不救百姓也不讓地方自救，百姓的聲音中央真的都聽不到嗎，中央若開放疫苗地方政府、企業購買，他沒有第二句話馬上捐款，也會號召地方企業一起響應，不要再忽視百姓的聲音，早日讓民眾恢復得平靜的生活，不要讓民眾再活在恐懼當中了。

埔心鄉長張乘瑜表示，自疫情爆發後，讓經營餐飲業的許董事長損失慘重，但他仍心繫家鄉防疫，用行動支持第一線的工作人員，補強設備還自掏腰包、慷慨解囊的相助，感謝他無私的奉獻，也希望疫情能早日平息，公所會更積極防疫。

(中時 )