醫學中心一名行政人員在臉書呼籲醫護：「不要PO已打完2劑的圖文，要考慮到民眾的感受」。（圖／翻攝臉書）

疫情嚴峻，唯一解方就是接種疫苗，可是國人卻陷入沒疫苗可打的困境，包括警界第一線防疫人員也抱怨疫苗配額太少，但高雄市卻有醫師打完第2劑後，在臉書PO文分享，高市衛生局認為，該醫師應考量到未施打疫苗民眾的感受，恐留給人「相對剝奪感」，已透過服務醫院勸撤文。

高雄近日分配到2萬1000劑疫苗，由第一線的醫護人員優先施打，由於接種踴躍，短短3天施打完畢。據「自由時報」報導，高雄有醫師接種第2劑後，卻在臉書PO圖文表示「2劑打完後都沒問題，不管哪一種疫苗，趕快打、保護自己，造福別人，」。雖此文立意正向，卻易讓一般民眾產生不好的觀感。

有醫學中心行政人員看後在臉書呼籲：「不要PO已打完2劑的圖文，考慮一下民眾感受」。請他們靜靜的多喝水多休息就好，繼續宅在家中救台灣。

高雄市衛生局也表示，該名醫師的這則PO文法理上沒問題，但於情上，容易造成仍未施打疫苗民眾「相對剝奪感」，為考慮他人的感受，因而建議撤文。

(中時新聞網)