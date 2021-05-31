台中太平警方31日上午派員至轄內太平兩大傳統市場配合市場管理人員以大聲公及舉牌宣導。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

因應太平地區有確診者足跡出現傳統市場、賣場，在這非常時期市政府除持續推動分流運動，以減少群聚、減少感染，台中太平警方也配合政策強化各易群聚場所稽查外，31日上午派員至轄內太平兩大傳統市場配合市場管理人員以大聲公及舉牌宣導，呼籲民眾配合市政府防疫新生活運動，避免群聚共同防疫。

隨著台中市每日疫情公告，太平地區屢屢有確診者足跡出現在傳統市場、大賣場等處，民眾為購滿民生必需品，卻成為另一個暴露風險的管道，5月30日市政府也紛紛推出防疫市場分流運動、家庭防疫新生活運動、線上外送蔬果措施。

太平警分局為配合主管機關政策，除加強取締外出未戴口罩民眾、易群聚場所稽查、特種行業臨檢作為外，31日更派員到轄內太平路及中山路兩大傳統市場實施舉牌宣導，宣導民眾最新的分流採購政策，例如：以身分證字號尾數分流、提倡網路線上採購、外出一次買足。

警方宣導到場時，看到採購人潮明顯少了許多，但仍持續呼籲婆婆媽媽們外出一定要戴口罩，保護自己也保護他人。

太平警方表示，將持續配合主管機關加強稽查作為，倘勤務中發現或接獲民眾報案有未戴口罩者，不再勸導，一律蒐證並移請主管機關裁罰，請民眾配合少群聚、勤洗手、多消毒、以防堵破口。

(中時 )