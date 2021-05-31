知名牙材設備代理商「珖億企業」負責人李建邦，被控透過假交易向10多家銀行、租賃公司詐貸9.2億餘元。台北地院審結，31日依違反銀行法等罪重判李應執行有期徒刑15年，並沒收未扣案犯罪所得1億1847萬餘元，可上訴。

另外，同案共犯、李建邦的妻子裘振儀被判應執行5年徒刑；配合假交易的業者張景祥被判應執行3年徒刑；業者古少禾則被判應執行2年徒刑，緩刑3年，1年內須向公庫支付10萬元。

全案源於鼎興牙材負責人何宗英向銀行詐貸爆發後，金融機構開始自我檢視是否有類似詐貸案，與珖億來往的銀行發現貸款有詭，陸續向檢調報案。

檢方起訴指出，李建邦自2013年12月至2016年10月間，與群鼎室內裝修公司、維德電腦等2家業者假交易，佯稱裝潢、買電腦等不實名義，並製作假契約，向和潤租賃及10多家銀行詐貸，金額超過9億2061萬元。

(中時 )