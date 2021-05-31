1.台積電(2330)：上周五三大法人聯手買超10466張，加上ADR漲1.37%，今早股價持穩盤上，續戰季線。

2.第一銅(2009)：上周五外資大舉買超2724張、期銅上漲，今早挾量急攻漲停。

3.海光(2038)：產業看旺，外資買超不手軟，今早急攻漲停鎖死。

4.春源(2010)：多頭點火，股價急拉漲停，飛過月線。

5.中鋼(2002)上周五三大法人聯手買超51120張，今早股價大漲逾6%，躍過月線。

6.燁輝(2023)：上周五外資大舉買超16539張，吸引今早人氣匯集，噴出逾11萬張大量、攻上漲停。

7.IKKA-KY(2250)：今以每股76元掛牌上市，開盤152元、盤中最高飆上171元，蜜月行情火熱。

8.矽創(8016)：接單旺到Q4，業績逐步戰高，早盤力漲逾3.5%。

9.台玻(1802)：外資再度大舉買超，多方強拱，股價高漲逾6%。

10.台驊投控(2636)：營運可望一帆風順，晨盤高鎖103元，站上百元、連3根漲停。

11.國巨(2327)：庫藏股執行率近四成，加上鉭電未來市佔可期，早盤上揚逾3%。

12.飛宏(2457)：車用、5G題材助陣，人氣擁簇，股價上攻逾8%。

13.康控-KY(4943)：不畏外資連2賣超，車用衝鋒，晨盤登上66.2元漲停。

14.台聚(1304)：EVA需求看增力抗油價回落，早盤觸及37.6元漲停價，維持7%以上漲幅。

15.億泰(1616)：LME銅價收漲，早盤登頂，重返票面。

16.華榮(1608)：外資28日回補，早盤觸及漲停。

17.裕國(8905)：買盤湧入，早盤攻漲停，改寫前高。

18.高端疫苗(6547)：疾管署簽約採購新冠疫苗500萬劑，惟多頭不買單，股價摜殺至跌停，呈現利多出盡走勢。

19.彩晶(6116)：拚Q2毛利率突破五成，上周五獲外資及自營商聯手買超近5000張，帶動早盤彈升4%。

20.優盛(4121)：血氧計遭民眾瘋搶，零售價格飆漲，已連拉4根漲停，站上30元逾10年高價。

21.雃博(4106)：血氧機業績旺，激勵連拉4根漲停，登上7年高價。

22.茂林-KY(4935)：近日獲外資偏多操作，早盤強彈6%，重返月線。

23.廣越(4438)：紡織報價蠢動，業績看俏，早盤攀揚近5%，攻上10個月高峰。

(時報資訊)