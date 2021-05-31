前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲發表「最低工資是歹戲拖棚」一文，認為「最低工資法」為參考什麼社經指標爭論多年，但指標太多等於沒指標，為此爭執實在意義不大，呼籲只要參考最低薪資除與平均薪資比率的Kaitz index一項指標即可。

陳冲指出，美國麥當勞5月20日舉辦股東年會，一個「時薪15元」（Fight for 15）勞運團體，在全美15個城市對麥當勞發起抗議罷工。沒想到麥當勞使出怪招，前一周即宣布全面加薪10％，新進員工則視情形提供11～17元的時薪，使罷工著力點頓失，抗議力道自然大減。

陳冲認為，前陣子談匯率，大夥端出有35年歷史的大麥克指數佐證。1999年，趨勢作家佛里曼（Thomas Friedman）首本全球化巨著「凌志汽車與橄欖樹」（The Lexus and the Olive Tree），提出所謂「金拱門理論」，宣示全球沒有2個開有麥當勞的國家，會爭戰得你死我活。

陳冲表示，此種說法當年還風靡一時，雖然有關麥當勞的理論多半意在吸睛、可能不甚完美，但也顯示麥當勞的國際影響力。如歐巴馬總統時期多次倡議聯邦最低工資15元，雖然功敗垂成，但多次論戰中都會提到麥當勞，可看出美國討論最低工資時，麥當勞具指標性意義。

陳冲認為，此次麥當勞520加薪倒不是屈從社運團體，而是美國經濟復甦，疫情洗禮後消費方式改變，麥當勞營業利益率直衝44.5％，在賺錢又缺工的情況下，加薪一事自然水到渠成。

陳冲指出，薪資理論上由供需決定，我國勞基法明文規定由勞資雙方議定。唯為保護弱勢勞工權益，薪資不得低於基本工資，基本工資則由勞動部下設審議委員會討論，每年審議委員會自然成為勞資雙方討價還價的戰場。

有關基本工資的問題，陳冲表示至少已6次撰文抒見。但近年有人倡議研訂「最低工資法」，將原在基本工資審議辦法中的細節寫入。此一草案在公門中進進出出，重點在爭論決定工資應參考的10餘項社經指標，各方意見加加減減。

陳冲認為，指標太多等於沒指標，為此爭執實在意義不大。過去擔任院長任內，曾要求勞動部前身的勞委會務必算出最低薪資與平均薪資比率的Kaitz index，但一晃9年，該項指數迄今還是難產。

陳冲指出，全球像樣的國家都以Kaitz index為標準，並在OECD統計列表中以平均數或中位數作跨國橫向比較，唯獨台灣還在為社經指標舉棋不定。他認為，全國的平均薪資已是那10餘項指標交錯作用的結果，空列指標只是用來討價還價給選民看罷了。

陳冲表示，在基本統計未做好前，每次提高基本工資，除了外勞、健保局、勞保局收入增加外，到底有多少本國勞工受惠還真不知道。因此，認為最低工資法只是假議題，只要有Kaitz index一項指標就是。

(時報資訊)