新北市萬里國小附幼的老師們，今（31日）自發性針對課程拍攝教學影片，並透過「幼兒防疫線上教學頻道」及LINE群組發送。（萬里國小提供）

新北市萬里國小附幼的老師們，今（31日）自發性針對課程拍攝教學影片，並透過「幼兒防疫線上教學頻道」及LINE群組發送。（萬里國小提供）

新北市萬里國小附幼的老師們，今（31日）自發性針對課程拍攝教學影片，並透過「幼兒防疫線上教學頻道」及LINE群組發送。（萬里國小提供）

新北市萬里國小附幼的老師們，今（31日）自發性針對課程拍攝教學影片，並透過「幼兒防疫線上教學頻道」及LINE群組發送。（萬里國小提供）

新北市萬里國小附幼的老師們，今（31日）自發性針對課程拍攝教學影片，並透過「幼兒防疫線上教學頻道」及LINE群組發送。（萬里國小提供）

有感於台灣本土疫情持續升溫，新北市萬里國小附幼的老師們，今（31日）自發性針對課程拍攝教學影片，並透過「幼兒防疫線上教學頻道」及LINE群組發送，偶後將陸續針對未來2週的上課時間，主動設計適合幼童在家線上學習的課程，包括線上繪本欣賞、做家事、運動等，讓幼童在家防疫學習不間斷。

萬里國小表示，幼兒園規畫線上教學內容包含綜合繪本欣賞、做家事、運動等，希望透過老師安排符合幼兒學習領域的課程，讓幼兒「學習不偏食」；老師們利用線上教學或錄影等方式，在停課時也有與孩子互動的機會，透過親師互動與分享，更能掌握孩子在家的學習狀況。

幼兒園林淑慧主任表示：「課程內容以幼兒在園學習為縮影，讓孩子在家也能有到校上學的感覺，除了學習不中斷，也能預防復學之後的焦慮。」

萬里國小校長莊朝欽說，「老師們對於孩子學習所做的努力令人感佩」，學校樂見許多老師能根據自身條件建立遠距教學模式，讓學習不因城鄉而有所差異，我們將持續維持各項線上教學作為，以無縫接軌為目標，讓孩子安心在家、學習不停歇。

年幼的孩子無法獨自在家，一些申請遠距上班的家長，同時要處理公事，又要照顧孩童、關心孩童學習狀況，裝況多到讓人應接不暇，萬里國小幼兒園提供線上教學頻道讓家長可以適時的喘口氣，得到學多家長正向的回饋。

(中時 )