李千那網路購物傳出遭詐騙，她在社群軟體IG表示自己日前相中一張導演椅，下單購入收到包裹之後發現是壞掉的產品整個傻眼，聯絡賣家要如何處理，沒想到賣家竟秒撤掉網站，賣家帳號擁有5.1萬名粉絲，但大頭照、相關資訊和貼文全消失，讓她感嘆：「我從沒想過我會被詐騙，買來的導演椅是壞的，傳訊息給他們，結果網站馬上撤了，被騙了兩萬塊。」

對此，李千那31日還原被騙過程和後續處理情形，「我上網買了一個supreme的導演椅，加關稅兩萬塊，收到的時候發現椅子是壞的，我發訊息給他們很多次都不回，結果過沒幾天Instagram 和Facebook全撤掉了找不到商家，我也有發信Instagram 要小心這網站，也有打給銀行幫我備案扣住錢，但不知道有沒有辦法拿回這筆錢，正在處理等待消息中。」

李千那表示自己對詐騙非常小心、精明，「而且他的粉絲頁有5.1萬的按讚，沒想到會是假帳號，這算是我人生第一次被詐騙，這種事竟然會發生在自己身上！」她呼籲大家：「現在詐騙手法多到防不勝防，請大家購買網路東西還是要多次確認留意，真的金額過多可以貨到付款，等確認商品無誤再付錢。」

(中時 )