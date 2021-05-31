近日滯留鋒面影響，全台水情稍稍緩解，旱災中央災害應變中心31日宣布，新竹、苗栗及台中地區水庫集水區累計平均降雨量均已達100毫米以上，原訂自6月1日起於新竹實施分區供水紅燈、及苗栗、台中、北彰化地區延長分區供水8小時等措施，均暫緩實施。

根據水利署統計，這波降雨替全台各地水庫集水區帶來總計約8,900萬噸的水量，其中桃園石門水庫約1,800萬噸、新竹寶山、寶山第二水庫約286萬噸、苗栗永和山水庫300萬噸、台中鯉魚潭及德基水庫約2,550萬噸、日月潭及霧社水庫約1,600萬噸、南化水庫約680萬噸。

由於苗栗永和山水庫集水區、台中鯉魚潭及德基水庫降雨量分別已達到5月19日旱災中央災害應變中心決議，於5月底水庫集水區累計平均雨量100毫米的門檻，因此，決定新竹、苗栗、台中、北彰化等地區的相關加強節水管控措施暫緩實施。

(工商 )