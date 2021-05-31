（圖為過去台鐵列車人潮一景。圖／本報系資料照）

台鐵局31日宣布，同意各場站承租商場店家，可緩繳6～8月租金及定額權利金，只要在9月底前繳納即可。

台鐵局說，中央流行疫情指揮中心宣布全國進入防疫第三級警戒，5月25日宣布警戒再延長至6月14日，鑒於本次疫情警戒影響全臺各行業，為降低承租人之經營壓力，同意與臺鐵局或轄屬單位簽訂租賃(或促參)契約之承租業者，得以書面方式提出申請緩繳110年6月至8月(3個月)應繳納租金及定額權利金。

台鐵局表示，可延長至110年9月底前繳納，延長期間免收滯納金，倘已收取之滯納金，無息退還。另如承租人屬得招商經營業者(須檢附承諾書)，亦要求該承租人務必給予其招商店家相同或優於前開條件之緩繳期間，以期共同渡過難關。

台鐵局說，感謝承租業者在本次疫情衝擊下，能夠積極配合中央疫情指揮中心各項防疫措施，臺鐵局後續將持續配合中央政府紓困政策及措施，予以業者協助，期能達成雨露均霑、共渡難關。

(工商 )