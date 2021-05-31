美方過去發給我國駐美外交人員個人免稅卡，發卡單位為美國在台協會（AIT），外交部今天證實將改由美國國務院核發，外交部對此表示尊重，也樂見深化台美關係。至於外傳我方名稱從原來的「台北經濟文化代表處」（TECRO）更改為「台灣代表團」（Taiwan Mission），外交部則予否認。

外交部發言人歐江安表示，台美關係長期緊密友好，近年來也不斷穩健提升，美國政府認為台灣為民主典範，也是美國最密切的安全與經濟夥伴之一，更是全球的一股良善力量。

因此，她說，外交部樂見美國國務院在符合《台灣關係法》及台美新版《特權、免稅暨豁免協定》的精神上，進一步深化台美關係。有關美國國務院核發駐處人員個人免稅卡採取新格式，此屬於美國行政作業內部調整，外交部表示尊重，沒有進一步評論。至於有關我駐美國代表處已更名為「台灣代表團」，此節並非事實。

歐江安表示，外交部未來將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，在台美既有的深厚基礎上，進一步提升台美全面性的友好夥伴關係。

(中時 )