受惠於近日滯留鋒面影響，全臺水情已稍緩解，旱災中央災害應變中心指揮官經濟部長王美花於今(31)日上午宣布，新竹、苗栗及臺中地區水庫集水區累計平均降雨量均已達100毫米以上，原訂自6月1日起於新竹實施分區供水紅燈、及苗栗、臺中、北彰化地區延長分區供水8小時等措施，均暫緩實施。

這幾天大雨，主要集水區降雨超過一百毫米以上，經濟部王美花表示，原訂六月一日新竹要實施的分區供水將暫緩實施。王美花指出，昨日一場雨沒有辦法解決所有問題，但是依水利署的計算，如果能夠再有一場像昨日的大雨，降雨量在110毫米以上，就有機會解除目前中部地區分區供水的紅燈。

王美花指出，在降雨還沒有來以前，氣象預測還有很多的不確定性，降雨情勢仍有很多變數，仍要拜託大家珍惜水資源，並積極進行抗旱2.0，新增水資源的計劃，包括抗旱水井，建築工地用水，緊急海淡廠等，共計在五月底以前已經可以增加水源每天76.4萬噸，是原定目標16.8噸的4.5倍。

根據經濟部新聞稿，依水利署統計本波梅雨鋒面於各地水庫集水區降雨效益約8,900萬噸，其中桃園石門水庫約1,800萬噸、新竹寶山、寶山第二水庫約286萬噸、苗栗永和山水庫300萬噸、臺中鯉魚潭及德基水庫約2,550萬噸、日月潭及霧社水庫約1,600萬噸、南化水庫約680萬噸。

由於苗栗永和山水庫集水區、臺中鯉魚潭及德基水庫降雨量分別已達到5月19日旱災中央災害應變中心決議，於5月底水庫集水區累計平均雨量100毫米的門檻，因此，決定新竹、苗栗、臺中、北彰化等地區的相關加強節水管控措施暫緩實施。

王美花指出，非常感謝民眾配合節水、國軍動員支援及水利人員不眠不休努力執行抗旱水源開發工作，時序進入豐水期，預期若能再下一場如同昨日的降雨，就有機會解除目前紅燈分區供水的區域，但降雨未到前，仍然需要珍惜水資源、小心謹慎因應。

(中時新聞網)