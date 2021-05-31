疫情連日升溫，各縣市政府管控加嚴，醫療量能備受考驗，北市副市長黃珊珊指出，今起台北市實施快篩陽性分流，55歲以下無症狀的快篩陽性民眾，居家隔離17天，55歲以上有症狀或居家隔離有困難者才會轉到防疫專責旅館。

黃珊珊表示，之前北市防疫專責旅館，收治1000多位的快篩陽性民眾，而確診民眾在防疫專責旅館隔離10天後，如果都沒有症狀或退燒超過一天以上，防疫專責旅館就可以開立居家隔離通知書，繼續居家隔離7天。

黃珊珊指出，今天以後，無論在快篩站或醫院快篩陽性的民眾，如果是55歲以下無症狀的快篩陽性民眾，就會由快篩站或醫院直接開立居家隔離通知書並由防疫計程車送回家，居家隔離17天。而55歲以上有症狀或居家隔離有困難者才會轉到防疫專責旅館。

黃珊珊認為，因為醫院量能有限，專責防疫旅館必須接收醫院降載移出的輕症病患，才能空出病房收注重症病人，所以讓無症狀傳染力較小的民眾在家裡居家隔離，將是未來的新常態。

黃珊珊強調，未來的社區裡，居家隔離的人有三種，一為確診者的接觸者。二為快篩陽性無症狀者。三為專責防疫旅館住滿十天後無症狀居家隔離7天者。

黃珊珊呼籲，我們只能讓城市暫停下來，盡快找出傳染源或感染者，斬斷傳染鏈，現在呈現的數字都還是兩周以前的，真正要看的是未來兩周有沒有趨緩，若市民認真防疫，應該可以撐一陣子，但最終解方仍是疫苗或是特效藥。

(中時 )