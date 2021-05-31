蘋果（Apple）公布2020會計年度供應鏈名單，台廠包括台積電、鴻海、大立光、日月光投控、國巨、可成與代工5哥廣達、緯創、仁寶、和碩、英業達等主要廠商，相關國內外據點入列其中。

蘋果日前公布2020會計年度供應鏈名單，根據資料晶圓代工龍頭台積電持續列位其中，主要晶圓廠據點包括台灣新竹、台中、台南、桃園等廠區；法人指出，蘋果自主開發處理器晶片由台積電獨家代工，此外iPhone 內關鍵晶片大部分也由台積電製造。

鴻海集團製造蘋果產品基地遍及中國大陸、印度、美國、越南和巴西等地，法人指出，鴻海集團主要代工蘋果iPhone手機、iPad平板電腦、MacBook筆記型電腦等主要產品，鴻海也有切入Apple Watch組裝供應鏈。

光學鏡頭廠大立光據點在中國廣東和台灣台中；光寶據點在中國廣東和上海，法人指出，光寶主要供應蘋果iPhone充電器。

半導體封測大廠日月光投控主要據點包括中國江蘇和上海，法人推測主要是旗下環旭電子，供應蘋果系統級封裝（SiP）和WiFi模組產品；此外日本山形市（Yamagata）、韓國京畿道（Gyeonggi-Do）、新加坡、以及台灣高雄和桃園中壢廠，也是供應蘋果所需晶片先進封測基地。

被動元件廠國巨主要據點包括中國福建、廣東、江蘇；墨西哥塔茅利巴斯州（Tamaulipas）、台灣高雄、泰國北柳府（Chachoengsao）以及越南同奈省（Dong Nai）。

和碩集團主要據點分布中國大陸、印尼、日本、澳洲、捷克、韓國、新加坡、台灣、美國等地，和碩主要代工蘋果iPhone；仁寶集團代工蘋果產品據點在中國重慶和江蘇；泰國佛丕府（Phetchaburi）和越南永福省（Vinh Phuc）也是蘋果產品供應據點，法人指出，仁寶主要代工iPad產品。

廣達據點在中國重慶和上海和泰國曼谷，法人表示廣達主要代工Mac筆電和Apple Watch；英業達據點在中國上海，法人指出英業達主要代工組裝AirPods藍牙耳機；緯創據點在中國廣東和江蘇、印度卡納塔卡省（Karnataka）以及美國德州。

電源供應商台達電據點在中國湖南和江蘇、台灣新竹和泰國北柳府（Chachoengsao）；可成主要據點在中國江蘇，法人指出可成主要供應iPhone機殼；正崴精密主要據點在中國廣東和江蘇，位於印度安德拉省（Andhra Pradesh）廠區也列位供應據點。

HDI廠華通主要基地在中國重慶、廣東和江蘇以及台灣桃園；IC載板廠景碩據點在台灣桃園和新竹；南電主要據點在中國江蘇及台灣台北和桃園；欣興電子據點在中國江蘇、日本北海道、台灣新竹和桃園；石英元件廠晶技據點在中國浙江和台灣桃園。

(中央社)