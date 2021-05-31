梅雨大神神救援！旱災中央應變中心今天稍早宣布，目前寶山、寶二水庫集水區已累計降下139.9毫米雨量，預計為水庫帶來286萬噸用水，也暫時解除新竹地區水情紅燈警戒、暫緩實施分區停水，市長林智堅表示，本周新竹將不會啟動「供5停2」，但呼籲市民，水情仍然吃緊，大家仍須落實節約用水攜手抗旱。

日前水利署宣布，若5月底前，水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，6月起新竹地區水情將進入紅燈。

不過，連續兩天大雨急救援，且都下在集水區，水利署稍早宣布，近日鋒面帶來大雨，根據水利署資料指出，寶山、寶二水庫集水區已累計降下139.9毫米雨量，預計為水庫帶來286萬噸用水，已達暫緩水情紅燈警戒標準，中央稍早也宣布新竹地區6月1日分區供水將暫緩實施。

林智堅也呼籲民眾，要為水情紅燈做準備，竹市已完成158處水塔設置，並設置客雅水資源回收中心RO設備，提供竹科廠商24小時取水。另，水情仍然吃緊，大家仍須落實節約用水，民間、企業與政府攜手抗旱節水。

(中時 )