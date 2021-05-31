韓國股市31日交投清淡，上下震盪幅度不大。因市場正在等待6月1日新出爐的5月出口經濟數據，以及本周美國將公布的就業報告。目前KOSPI暫收3,184.61點，跌4.12或0.13%。同時，韓元走升，韓國公債殖利率也上升。

三星電子跌0.37％，同業SK海力士持平，LG化學跌1.44%，Naver漲1.26%。

6月1日將公佈的韓國5月出口數字，預計將可創三十年最大漲幅，這部分需歸功於外國市場對韓國半導體，汽車與石油產品強勁需求。

基宇證券認為，市場正在等待本周韓國，美國等重要經濟數據，所以目前盤面交投較為清淡所致。

匯率方面，一美元可兌換1,115.3韓元，韓元升值0.02%。2021年到目前為止，韓元兌美元已貶值2.6%。

韓國3 年期公債殖利率上升6個基準點至1.222％，至於10年期的也上升3.3 個基準點至2.165%。

(時報資訊)