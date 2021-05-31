聯準會（Fed）多位官員持續出面為通膨擔憂降溫，也減低市場對Fed將縮減QE（量化寬鬆）的預期，及美國總統拜登提出6兆美元預算案，振奮多方士氣，使近期美股震盪走高，加上台股對本土疫情利空反應鈍化，台股將逐步回歸基本面。

日盛投信認為，美國整體經濟改善下，田納西州、密蘇里州等多州宣布，2021年夏天將停發疫情相關的聯邦失業補助金，凸顯美國經濟真正走向完全復甦的訊號，市場正面解讀，有利繼續支撐美國經濟，對美股後市保持正面看法，帶動台股跟進向上。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，近期台股在本土疫情爆發，全台升至第三級警戒，指數最低拉回至15,159點後出現反彈，在美國科技股走強，及類股持續輪動下，台股續收復季線、月線等短中期均線，跟隨美股回升續震盪走高，市場已逐漸對疫情的利空鈍化，台股逐步回歸基本面。加上歐美景氣復甦確立，Fed重申寬鬆立場，市場資金對風險性資產偏好再度提升，有利台股表現。

陳思銘分析，展望後市，從資金面的角度來看，在美元走軟，資金回流的效應下，近期表現強勁，台股中長期仍有望在資金行情及基本面良好下重啟漲勢。產業方面，科技新需求強勁，看好半導體、5G、電動車等電子族群，及受惠景氣復甦、油價回升，傳產股看好塑化、航運、紡織等族群。

(工商 )