國內疫情嚴峻，迫切需要疫苗，國民黨台北市議員徐巧芯爆料，若未來政府開放自費打疫苗，她以為可以選擇自己喜愛的疫苗廠牌施打，但沒想到看了疾管署的網站才知道，就連自費民眾都不能選擇廠牌，而就在徐巧芯爆料不久後，疾管署竟然將相關的QA內容緊急刪除。

徐巧芯今（31日）在臉書發文表示，一直都以為台灣未來開放自費施打後，可以選擇自己喜愛的疫苗廠牌施打。畢竟新冠疫苗還是有一點點風險，每個廠牌的保護力跟適合的族群不同，自選廠牌也等同於自己承擔風險，但剛才看了疾管署的網站才知道，就連自費民眾都不能選擇廠牌。

對於政府的做法，徐巧芯稱，只能說非常吃驚，在政府如此偏重國產疫苗，且國產跟外國疫苗不同，並未經過大規模施打，連第三期實驗都沒有做（其實第二期解盲都還沒出來），人民竟然連選擇的自由都沒有？！

徐巧芯懇請政府，收回成命，增購外國疫苗，加強疫苗多元性，並且開放人民自由選擇的自由。就在這篇文章貼出不久後，徐巧芯發現，疾管署的相關QＡ已經被緊急刪除，她也隨即在臉書更新，「第六題跟第七題突然被刪除了。」

徐巧芯爆料不久後，疾管署疑似將QＡ刪除。（圖片摘自疾管署網頁）

大批網友在其PO文底下留言表示，「人民連選擇的權利都被剝奪，硬要人民去人體實驗，這政府為何凡事都以自己利益考量，不多為民眾想想」、「昨天剛好也發現這個問題，感謝你為民請命」、「請給人民選擇的自由，我不想死，但意願上，我死都不想打垃圾政府給的唯一選項」。

(中時新聞網)