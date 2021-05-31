近日梅雨鋒面過境，為中部地區帶來豐沛雨量，水庫集水區入流持續增加，德基水庫今（31）日上午7時蓄水量為503.85萬噸（約增加267萬噸）。台中市長盧秀燕上午表示，大雨帶來德基水庫水量有進帳，中部地區實施供五停二市民已經很辛苦，她呼籲中央6月1日起不要再延長8小時。

盧秀燕籲台中供五停二勿再延8小時。圖為台中市龍井區山腳大排。台中市政府提供

台中市水利局表示，統計自5月30日0時至5月31日7時，總累積雨量以和平區（稍來）190mm、和平區（雪嶺）186mm、新社區（白毛台）175.5mm為最大；3小時累積雨量以新社區（白毛台）80mm、北區（台中）78.5mm、太平區（清水林）78.5mm為最大；1小時累積雨量以和平區（白冷）43.5mm、西屯區（國一N174K）43.5mm、北區（台中）43.5mm為最大。

水利局表示，這次梅雨鋒面過境，德基水庫集水區累積降雨量為135mm（台中市德基），今日上午7時蓄水量為503.85萬噸（約增加267萬噸），因德基水庫的量體較大，加上持續放水至下游，水庫水位上升較不明顯，但若能夠持續下雨，未來幾日將會有較多進帳。

此外，鯉魚潭水庫集水區累積降雨量為135mm（苗栗縣大湖）、127mm（苗栗縣三義），今日上午7時水位為249.12公尺（約上升3.5公尺），蓄水量為296.47萬噸（約增加200萬噸），水位及蓄水量已有止跌回升現象。

(中時新聞網)