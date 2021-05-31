以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天直指，若右派與中間派反對黨合組執政聯盟，終結自己12年執政生涯，將「危及」國家安全。

法新社和路透社報導，右派政黨聯盟「右傾」（Yamina）領導人班奈特（Naftali Bennett）今天出面表示，將加入中間派「未來黨」（Yesh Atid）領導人拉皮德（Yair Lapid）籌組全國團結政府。數分鐘後，尼坦雅胡在電視演說中加以抨擊，稱這個計畫「危及以色列安全」。

他說：「這會對以色列威懾力造成什麼影響？敵人會怎麼看我們？他們會怎麼處理伊朗和加薩（Gaza）問題？他們會在華府政府大廳那邊說些什麼？」

71歲的尼坦雅胡正面臨詐欺、收受賄賂和背信等指控的審判，但他並不認罪，並在國家政治動盪、2年來歷經4場無定論大選期間，緊握政權。

尼坦雅胡所屬「聯合黨」（Likud Party） 在今年3月的國會大選中雖贏得多數席次，但依然未能成功籌組聯合政府。

未來黨則是在3月大選中成為國會第2大黨，而領導人拉皮德必須在6月2日深夜11時59分之前，在120席國會中取得至少61位議員合作，籌建政府。

而拉皮德能否成功組成政府，關鍵就在班奈特身上。班奈特曾任國防部長，本身是百萬富豪，他率領的政黨「右傾」在國會雖只有6個席次，卻足以讓他成為「造王者」。

根據預期的權力共享協議內容，班奈特會先取代尼坦雅胡成為總理，之後再依輪值協議交棒給拉皮德。

班奈特在演說中表示：「我今天宣布，我有意盡最大努力和未來黨黨魁拉皮德一起促成全國團結政府。」他說，目前選項只有兩個，「要就舉行第5次選舉，要就組成聯合政府」。

若拉皮德未能在6月2日之前組成聯盟，以色列很可能會再度舉行選舉。

(中央社)