新冠肺炎肆虐台灣，短短13天有97人死亡，超越當年SARS。一名在禮儀公司任職的女網友表示，確診者病逝後，依照規定必須24小時內立即火化，家屬至親都無法見最後一面，令她有感而發，病毒並不會因為誰的自信而放過誰，呼籲大家非必要不要出門。

該名禮儀師昨（30）日在個人臉書表示，由於新冠肺炎是法定傳染病，因此往生後的24小時內必須立即火化，禮儀人員也要穿著防護衣，往生者的大體被兩層屍袋包裹著，再連同屍袋一同入棺，送往火葬場。

家屬至親不僅無法見最後一面，所有儀式都得等火化後擇日舉行，禮儀師感慨地說，在網路、新聞上看到許多老一輩喊「不出門很難受」，因此到傳統市場人擠人採買，但目前現況是，出門不幸染疫，將來可能有得你受。

禮儀師進一步說，目前死亡多半都是60歲以上的年長者，祂們肯定也沒想過自己會因為新冠肺炎而離世，別老是心存僥倖認為自己不會那麼衰，但病毒不會因為誰的自信而放過誰，雙北許多大型醫療院所量能已近乎潰堤了，第一線醫護人員用生命守護著大家，她呼籲大家「別增加無謂的負擔，此刻好好待在家，就是為社會盡一份心力了」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)