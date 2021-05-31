馬來西亞《星報》30日報導稱，一項名為「2021最佳工作生活平衡城市」的研究結果顯示，在「全球最累城市」排行榜上，前十名中有六座城市位於亞洲。

全球勞累指數排名前十的城市分別為：香港、新加坡、曼谷、布宜諾賽勒斯、首爾、東京、休士頓、吉隆玻、卡爾加里和倫敦，其中排名榜首的香港每週工作時長超過了標準周工作時間29％，已連續兩年位於榜首。

該報告由美國科技公司Kisi完成，其統計並分析了全球50座城市的「勞累指數（該城市全職職工每週的工作時間）」，在排名靠前的城市中，全職職工每週工作時間遠超國際勞工組織建議的每週工作40小時。

新加坡的平均工作時也超過了25.1％，同樣是第二年獲得「榜眼」。此外，2019年的第三名首爾如今成為第五名，昔日「冠軍」東京也退居第六。三年來，榜單前五名雖略有變化，但基本還是這幾個固定的城市在做「換位遊戲」。

工作生活平衡指數排名前十的是：赫爾辛基、奧斯陸、蘇黎世、斯德哥爾摩、哥本哈根、渥太華、慕尼克、溫哥華、阿姆斯特丹和雪梨，其中歐洲城市占到七成。

(旺報 )