【旅奇傳媒/記者-張偉浩】提到雅聞倍優就會想到代言人「蕭敬騰」在廣告中的形象與歌聲，其中雅聞（ARWIN）是集團最早的品牌，除了保養品之外，更涵蓋內衣、頭髮保養、身體保養、美容輔助食品等，從頭到腳，從裡到外。麾下還有3家觀光工廠：雅聞魅力博覽館、雅聞七里香玫瑰森林、雅聞峇里海岸，以及1家觀光景點—雅聞香草植物工廠，讓保養品除了實體店面外，還有另外一種獨特的行銷模式。

觀光工廠補足實體店面不足 未來旅客能就近購買

其中位於斗六石榴班百年火車站附近，舒壓、藝術、美學、購物的雅聞峇里海岸園區，是國內最大的南洋風情景觀，擁有大規模的茅草屋群、棕櫚樹、迎賓瀑布、鏡面水池、3D美式塗鴉牆及明媚的海岸沙灘風景，彷彿置身異國天堂。

雅聞峇里海岸觀光工廠經理蘇裕智表示，雅聞的觀光工廠從楊梅、頭屋，一直到斗六，3個據點都有不一樣的景觀設立，補足一般保養品只有百貨公司、網路的不足，打造引人注目的打卡景點，以及有趣的體驗，吸引旅客上門，進而了解產品特性，增加購買意願。此外，未來旅客能在就近的門市消費，用多樣的行銷管道，增加業績與知名度。

園區參觀、停車都免費 多樣DIY預約體驗

進到園區，穿過茅草屋的門廳，宛如進入峇里島的度假村，諾大的鏡面水池迎賓瀑布近在眼前，當您迫不及待想要進入峇里海岸主題園區，也可以注意附近的庭院造景廊道，不同區域景觀各異，每一塊，都是雅聞別出心裁設計打造，例如「千手禮佛」、「湧源幸福」（寓意永遠幸福）。

蘇裕智指出，創辦人喜歡峇里島的風格，因此將園區打造成濃濃的南洋風情，讓旅客不用出國，或是受限於生活就能有身處異國的感受，一秒飛到南國小島度假。另外，為了讓旅客每次來訪都有不一樣的感受，特別與知名玫瑰專家「台北玫瑰園」合作，於園區內栽種數十種、上千株的各式玫瑰，每到4月與11月都能沉浸在一片花海之中，猶如斗六人的後花園一樣。

旅客也能在觀光工廠內體驗沐浴球、香氛娃娃、多肉植物小盆栽的DIY製作（以上都需預約），都是療癒生活的小物。值得注意的是，旅客來訪停車、參觀都是免費，希望用最輕鬆無負擔的方式讓更多民眾有機會共享品牌的美好。

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(中時新聞網)