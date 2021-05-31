陳庭妮在關東梯前崩潰痛哭，雙腳因撞到梯子瘀青。（公視、myVideo提供）

溫昇豪鼓勵同事們不忘成為消防隊員的初衷。（公視、myVideo提供）

張志遠（林柏宏 飾）與小辣椒（江宜蓉 飾）是否有在一起成為結局伏筆。（公視、myVideo提供）

張志遠（林柏宏）回到分隊的頂樓點起一根菸給好朋友。（公視、myVideo提供）

公視、myVideo出品的消防職人劇《火神的眼淚》於上週六（29日）迎來大結局，今（31日）收視率出爐，首播平均收視創下3.87，劇中江宜蓉去醫院探望林柏宏的橋段更創下收視高峰4.39，收視人口數達139.63萬人，奪下週六全國收視冠軍。演員們表示從第八集播完後就有收到很多朋友私下詢問誰會「領便當」，劉冠廷笑說：「我媽媽就有在試探性跟我打聽我會不會領便當，我都有守住，但到結局播出的當天早上，我媽媽又有再問我一次，我想說為了盡孝道，所以還是提前爆雷跟我媽說了結局。」

《火神的眼淚》除了收視表現亮眼，在myVideo也持續坐穩週冠軍寶座，最終回直播觀看次數更較上週成長超過2倍，全集累積至今已有近3百萬人給予此劇高度肯定，而Netflix也奪得排行榜第一，中華電信MOD上架當日即空降戲劇館人氣第一名，LINE TV上架僅一天即衝到當日流量Top3，成為用戶熱搜第一名，在電視與各大OTT平台表現出亮眼成績奪得「五冠王」頭銜，PTT臺劇版更是一度突破5000人同時在線討論結局播出，韋禮安的片頭曲〈因為是你〉與江美琪的片尾曲〈繞〉也持續維持在KKBOX即時排行榜1、2名，蔡銀娟導演的Podcast特輯也在KKBOX上熱播。

《火神》大結局開場延續上集娛樂城大火，林義陽（劉冠廷 飾）跟王議員（黃迪揚 飾）受困火場，徐子伶（陳庭妮 飾）連忙爬上氣窗營救，此時局長卻在市長、媒體、圍觀群眾的壓力下下令射水，瞬間引發的爆燃將林義陽吞噬。「伶陽CP」的虐心結局也讓網友表示「編劇太狠了」、「要哭死了」、「無法冷靜」、「不要這麼虐啊」。陳庭妮表示：「其實在拍要救林義陽那場戲時，我的腦筋是一片空白的，在爆燃的那一瞬間我的情緒真的是從0到100，我只想把義陽從那個火場裡面健健康康的帶出來，誰都不能攔我！」陳庭妮接著分享：「拍完那場戲隔天睡醒突然覺得腳很痛，才發現整隻腳都是撞到梯子的瘀青，只想說可能是我真的太愛義陽了吧！我還拍照給劉冠廷說：『義陽你可以好好的活著嗎？我們大家都為了你很努力！』」

劉冠廷也回憶：「我前面在試圖爬繩子出去的時候，真的是用盡我所有的力氣在爬那條繩子，我也很想活著出去站在子伶面前，但是當我不斷失敗，又聽到娛樂城裡傳來很大的爆炸聲響時，內心其實是很五味雜陳，有種真的在面對死亡的感覺，拍完當下真的有很多感觸、很難過。」但劉冠廷仍不改愛開玩笑的個性笑著補充：「現在回過頭來想，我當下的情緒應該還有差一點，因為我那時候還差沒有看到人生的跑馬燈。」

《火神的眼淚》結局中，小穎（柯奐如 飾）不能接受邱漢成（溫昇豪 飾）想繼續消防員工作的選擇，於是帶著小孩離開，兩人暫時分開的結局也引發熱議，不少網友稱溫昇豪為「婚姻失和專業戶」，溫昇豪也表示：「其實我們戲劇不斷在強調的就是換位思考，邱漢成的太太跟小孩實際上都是無罪的，他們只是需要一個依靠，但也是因為太太希望邱漢成轉職的時機點，是剛好發生在分隊的氣氛是最低迷的時候，邱漢成因為內心沒辦法丟下同袍情，所以才會選擇了留在分隊，但邱漢成與妻子之間其實也算是一個開放性的結局，兩人並沒有說死直接離婚，也沒有說邱漢成不會回去挽回家庭，觀眾也可以想像、猜測一下他們未來的發展。」溫昇豪充滿懸念的說法，也引起觀眾期待第二季邱漢成家庭的發展。

林柏宏飾演的張志遠，在最後結尾回到分隊的天台點起一根菸給好友林義陽，感性畫面與結局讓許多觀眾流下眼淚，林柏宏分析：「天台是志遠和義陽最常一起抽菸聊天的地方，也是義陽曾經給過志遠力量的地方。為兄弟點一支菸，就像是義陽從來沒有離開過，志遠也永遠不會忘記義陽。本來我也擔心，義陽的殉職對敏感的志遠肯定是很大的衝擊，但這一次，希望志遠能將這份感念化成力量，用義陽的精神繼續在消防工作上前進。」

而許多網友也在猜測張志遠與小辣椒結局到底有沒有在一起，江宜蓉笑說：「我自己想像的是，結局的當下他們還沒有在一起，但可能在很久的以後會在一起吧！雖然說他們的默契很好，常常表現出一種很有趣的倆人情侶狀態，但是我們的志遠常常卡在一些奇怪的地方，我也很想問問他到底怎麼了！」林柏宏也回應說：「無論兩人有沒有交往，他們肯定不只是『同學』，而是能夠更深層的互相理解及安慰。小辣椒的陪伴是志遠在受傷後努力想要回歸正常生活的最大動力，志遠對於小辣椒不斷的付出和關心，也從排斥轉變為感謝。」

《火神的眼淚》在29日播出完結篇後，製作人湯昇榮、李志薔、導演蔡銀娟及演員溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷、馬力歐、夏騰宏、胡釋安、謝章穎、元康上線直播，直播同時收看人數更突破萬人，也引來許多消防員來留言「謝謝你們演出我們的生活」、「對很多人來說這是齣感動10集戲劇，但對於我來說，那是我的大半輩子」、「戲劇會完結，但我們的生活還要繼續」。導演蔡銀娟也透過直播表示：「很驚喜、也很高興可以收到這麼多觀眾的喜愛，儘管戲劇結束了，也期盼大家持續關心台灣的消防議題，最近因為疫情的因素消防員們也都背負著很大的壓力，希望大家都可以多待在家，非必要時不要外出，這對他們就是最好的幫忙了。」

製作人湯昇榮更藉著直播宣布第二季的籌備狀況：「已經有一些人有開始在連絡我們想要投資、參與《火神》的第二季，這也給了我們對於IP的建立很大的信心，希望可以有更多人一起進到產業內支持台灣戲劇IP的建立。」而在結局中「領便當」的劉冠廷也開玩笑表示：「其實我在做角色筆記時有備註林義陽是雙胞胎，下一季我可以用雙胞胎的身份回來！」

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(中時 )