泰山高中研發「無人自駕消毒車」 減輕教師消毒負擔（泰山高中提供／戴上容新北傳真）

疫情嚴峻，全國學校停課不停學，校園在有限人力下仍須每日進行消毒工作，泰山高中師生共同發展「無人自駕消毒車」，自駕消毒車清晨6點會自動巡迴消毒校園，減輕清消人力負擔。校長李立泰表示，泰山高中去年繼研發校園額溫槍後，今年再研發「無人自駕消毒車」，為防疫盡一份心力。

李立泰表示，去年疫情蔓延，在即將開學之際，校園仍向地方政府反應防疫物資嚴重不足。新北市泰山高中電子科師生學以致用，自行研發製作額溫槍，且經實際測試準確度極高，彌補防疫物資不足，新北市長侯友宜當時到場參訪直呼讚。

李立泰表示，疫情嚴峻，全國學校停課不停學，校園防疫甚為重要，在工科主任集思廣益下，實習處陳致中、電子科主任呂昇翰、機械科主任許恭維、汽車科林昌臻主任共同研發「無人消毒自駕車」，在每天早上6點進行校園巡迴消毒，達成有限人力、高效作為的任務。

李立泰補充，目前學校剩下20位教師在校教學，學校這一台「無人消毒自駕車」主要針對校園周遭環境，消毒車環繞四周為15分鐘，可減少人力一半以上的時間，「無人消毒自駕車」大幅減輕行政人員清消負擔。

實習處主任陳致中補充說明，泰山高中日前與ARTC財團法人車輛研究測試中心合作，將現成高爾夫球車全新改裝成自駕車。規劃校門口、四維堂、跆拳道館、AIOT科技教室、圖資大樓、總務處、學務處、日新樓等多站停靠、巡迴校園。

陳致中說，「無人消毒自駕車」是透過新北市創新教育加速器推動學校跨領域培育計畫。其中，電子科「當工業4.0遇上人工智慧人才培育計畫」透過教育局與企業挹注，設立人工智慧科技體驗中心AIOT，希望培育更多自動化產業基礎人才。

(中時 )