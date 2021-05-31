買東西找不到商品時，問「地頭蛇」店員是最快速的，不過如果叫錯商品名，那可就糗大了！日前一名女網友就在臉書社團「爆怨2公社」發文，稱自己跟男友外出購物時，男友因為找不到餅乾「多力多滋」餅乾放在哪，於是便店員詢問，卻口誤說成「婀娜多姿」，讓她聽了當場噗哧一笑，不過礙於男友面子，還是努力憋住笑意，貼文一出隨即引發網友熱議。

根據臉書社團「爆怨2公社」該文指出，原PO男友出門採買時，想問店員「多力多滋在哪」，卻不小心說成「婀娜多姿在哪」，糗到家的情況讓一旁的原PO忍不住直呼「沒有人笑…所以我也沒笑，現在快憋死了。」

一名女原PO上網透露男友口誤的爆笑糗事。（圖／臉書_爆怨2公社）

此文一出隨即引來網友爆笑，仙後分享自己類似的經驗，底下留言表示「沒關係，我昨天也跟我朋友養的可爾必斯玩的很開心」、「有次我去修車，接待小姐來跟我說：先生你的避孕器壞掉了…我車有避震器，但那時候偷裝了避孕器我怎不知道」，還有人笑到並軌，直呼「沒事，我買過熱的星冰樂」、「笑到肚子痛，話說我昨天才吃了一包婀娜多姿餅乾」、「店員身體擺S形回答：在這～」。

(中時新聞網)